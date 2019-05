Plus de 400 élèves pour les finales d'athlétisme de l'USSP

Le 26/05/2019 à 15:37

ATHLÉTISME - Mercredi dernier, sur la piste de la Punaruu, se sont tenues les finales de l’USSP (Union du Sport Scolaire Polynésien) d’athlétisme. Si les Tuamotu-Gambier n’ont pu être présents cette année, tous les autres archipels et élèves du Secondaire ont répondu présent à cette compétition par équipes.

Du relais, du javelot, du lancer de poids, du saut en longueur en passant par les vitesses de 50m haies... Au total, ce sont plus de 400 élèves de la Société, des Marquises ou encore des Australes qui ont foulé le tartan du stade de la Punaruu mercredi 22 mai. L'objectif : amasser un maximum de points pour son établissement et ses coéquipiers, et donner ainsi la victoire à son équipe. Chaque élève pouvait participer à un saut, une course et un lancer.



"Il y a eu plusieurs journées de rencontres auxquelles un certain nombre d'établissements ont participé. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces journées. C'est donc la finale,avec les meilleurs élèves, on va dire, qui se rencontrent sur cette dernière journée" explique Michaël Retali, directeur de l'USSP.

Outre l’aspect compétitif, l’USSP vise à mettre en avant l’aspect pédagogique et éducatif en permettant aux élèves d’acquérir certaines valeurs humaines par la pratique de l’athlétisme. Cette compétition permet également de détecter les meilleurs athlètes et de les diriger vers les différentes associations sportives existantes.



"Nous, on est là pour les soutenir. Et effectivement, s'il y a des établissements qui souhaitent participer à des championnats de France UNSS, des championnats de France scolaires ou à des championnats du monde, on est là pour les soutenir et on leur donne la possibilité de participer à des compétitions de plus haut niveau" ajoute Michaël Retali.

Téléchargez les résultats :