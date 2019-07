Plus de 40 tonnes de fruits et légumes à la foire agricole de Taputapuatea

Le 02/07/2019 à 14:49

RAIATEA – La foire agricole de Taputapuatea a ouvert ses portes ce mardi. Cette année encore, les agriculteurs du sud de l’île sacrée ont démontré leur talent et savoir-faire dans le domaine de l’agriculture. Selon ses premières évaluations, le comité organisateur estime la récolte à peser à plus de 40 tonnes.

Posés à même le sol ou suspendus sur des traverses, ils n’attendent plus que d’être passés en revue et pesés par le comité organisateur. Taro, bananes, citrouilles, maniocs, ignames... une fois de plus, Taputapuatea est à la hauteur de sa réputation avec plus de 40 tonnes de produits agricoles exposés.



"Nous avons 13 variétés d'igname, qu’il faut multiplier par deux, confie Lydia Roopina, la secrétaire de l’association Foire agricole de Taputapuatea. Plus les taro, nous avons 18 variétés en concours ; les bananes, c’est 14 + 1. On a une dizaine de légumes en concours et les produits divers tels que le manioc, le tarua, les patates douces…"