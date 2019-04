Plus de 312 millions de Fcfp du Pays pour financer des projets communaux

Le 10/04/2019 à 17:11

CONSEIL DES MINISTRES - Dans le cadre de la politique du Pays d’accompagnement et de soutien des opérations d’investissement des communes, le Conseil des ministres a validé huit nouveaux octrois de financement au profit de plusieurs communes pour un montant total de 312 millions de Fcfp.

Conseil des ministres

Près de 195 millions de Fcfp de ces octrois de financement se concentrent sur des projets relatifs à des installations sportives, notamment pour Faa'a qui souhaite remettre aux normes le stade Ganivet. Ce projet à Faa'a bénéficie d’une aide en investissement de la Polynésie française à hauteur de 165,434 millions de Fcfp.De son côté ,la commune de Reao pourra lancer la construction d’une salle de musculation, fitness, avec vestiaires, de sorte de proposer à ses habitants un accès à une infrastructure sportive et de loisirs sur son atoll. Le coût de ce projet est évalué à 48,534 millions de Fcfp et recevra une participation financière du Pays à hauteur de près de 30 millions de Fcfp. Ces aménagements permettront d’offrir aux administrés des communes concernées mais aussi celles avoisinantes, pour le stade Ganivet, des structures d’accueil adaptées et sécurisées et ainsi, d’organiser des événements sportifs dans des conditions optimales, voire aux normes internationales.En second lieu, l’éclairage public communal reçoit lui aussi un soutien en investissement du Pays à concurrence de 57,499 millions de Fcfp pour les projets de Pirae et de Hitia’a O te Ra. Il s’agit notamment de la rénovation des équipements du réseau de la route territoriale de la commune de Hiti’aa O te Ra (coût total de l’opération : 63 874 267 de Fcfp avec financement sollicité de la commune à hauteur de 39.7%, du fait d’un financement attendu aussi de l’Etat) et de la 3ème phase de mise aux normes du réseau de la ville de Pirae (coût total de l’opération : 80 314 267 de Fcfp avec financement à hauteur de 40% du Pays).Une troisième enveloppe d’un peu plus de 38 millions Fcfp a été attribuée aux acquisitions de bus destinés au transport scolaire sur les communes de Arue (2 bus) et de Rangiroa (1 bus). Ces deux opérations représentent un investissement total de 76, 254 millions de Fcfp.Enfin, 11,740 millions de Fcfp ont été octroyés au profit de la commune de Rurutu qui souhaite procéder au renouvellement de ses appareils de télégestion et de pompes doseuses de chlore liquide, afin notamment d’assurer une surveillance et un suivi à distance de l’ensemble de ses exploitations en eau potable (site de Tuamaua à Avera).Une subvention a également été attribuée au profit de Makemo pour l’acquisition d’un chargeur excavateur utile à la commune pour ses travaux divers et lui permettant de compléter son parc à engins. Cet investissement est estimé à 17 500 000 de Fcfp au total et sera soutenu par le Pays à hauteur du taux prévu par les textes en vigueur, soit 60%.