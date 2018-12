Plus de 3 000 enfants au Noël pour tous de Moorea

Le 20/12/2018 à 17:25

ÉVÉNEMENT – Le Noël pour tous organisé mardi à Afareaitu par la commune de Moorea-Maiao et le Contrat de ville a rassemblé pas moins de 3 000 enfants autour d’activités en tout genre. Les festivités devaient se déplacer ce jeudi à Maiao.

Rédaction web avec la commune de Moorea-Maiao

Ateliers de maquillage, tyrolienne, manèges, cirque, animation musicale et bien sûr l’incontournable photo avec le Père Noël… Ce sont les activités qui étaient proposées gratuitement, mardi, à tous les enfants de Moorea. Pas moins de 3 000 enfants étaient présents pour l’occasion, sur le terrain communal de Afareaitu.Co-organisé par la commune de Moorea-Maiao et le Contrat de ville, Noël pour tous est un projet qui s’inscrit depuis trois ans dans une dynamique de cohésion sociale, en rassemblant les familles de l’île sur un même site, pour leur permettre de vivre des moments de joie et de détente en cette période de fêtes.La soirée s’est terminée en beauté par un feu d’artifice. Les festivités devaient se déplacer ce jeudi sur Maiao, afin que personne ne soit oublié.