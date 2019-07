Plus d'un millier de personnes défilent pour commémorer le premier tir atmosphérique

Le 02/07/2019 à 12:16

PAPEETE - Moruroa e tatou et l'association 193 avaient donné rendez-vous à la population ce mardi dans Papeete pour une marche commémorant le premier tir atmosphérique en Polynésie.

Moruroa e tatou d'un côté, l'association 193 de l'autre, ils ont marché ce mardi matin jusqu'à Tarahoi pour commémorer le premier tir atmosphérique en Polynésie le 2 juillet 1966. Et protester une nouvelle fois contre les effets du nucléaire sur la population.Les associations ont rencontré un représentant de l'État. "Ça s'est toujours bien passé avec les représentants de l'État. Bien sûr nous avons des idées très marquées, opposées, mais nous ne pouvons pas nous taire évidemment. Nous devons dénoncer ce que nous avons dénoncé depuis longtemps, depuis le début des essais nucléaires", déclare Taaroanui Maraea président de l'Église protestante Maohi.Le leader indépendantiste Oscar Temaru, dit ne plus rien attendre de la France : "Ça fait plus de 50 ans qu'on descend dans la rue (...) Il y a cette volonté de l'État colonialiste de ne pas tenir compte des problèmes que connait cette population."La volonté des associations est que la France "reconnaisse vraiment et répare les effets de la bombe", déclare Père Auguste, membre de 193. L'autre objectif est celui d'ancrer la date du 2 juillet dans l'histoire : "c'est un devoir de mémoire. Il faut que ça figure dans le contenu pédagogique que l'on enseigne aux enfants dans les écoles. C'est une partie importante de notre histoire", estime Oscar Temaru.Certains aimeraient faire du 2 juillet, un jour férié : "Ce n'est pas le plaisir de demander un autre jour férié pour avoir plus de vacances, explique Taaroanui Maraea. Mais c'est simplement pour que ce soit inscrit dans notre mémoire collective, que c'est un jour qui a marqué le destin de notre peuple et de ce fenua. C'est ce qui est important."