Plongée au cœur de l'histoire de Makatea

Le 28/06/2019 à 15:59

HISTOIRE - Makatea se raconte au fil des balades où la végétation reprend le dessus. Les participants à la Makatea Vertical Adventure découvrent les ruines des sites d’extraction du phosphate. Une île unique que beaucoup visitent avec de nombreuses interrogations...

De 1908 à 1966, un peu plus de 11 millions de tonnes de phosphate ont été extraites à ciel ouvert à Makatea. Ces photos en noir et blanc nous replongent dans l’histoire industrielle de l'île :





De ce point de vue, on imagine le pont transporteur qui servait à charger le précieux minerai sur le port. Aujourd’hui, il ne reste plus que ces blocs de béton : Des décennies plus tard, il reste une histoire que raconte le maire de l’île aux visiteurs de passage, curieux de comprendre les raisons de l’arrêt soudain de l’exploitation minière.Nostalgique d’un passé à la fois riche et douloureux, le maire Makatea, Julien Mai, accompagne les participants de la Makatea Vertical Adventure sur les anciens sites d’exploitation. Au fil des kilomètres, les visiteurs découvrent parfois cachés dans la végétation, les vestiges des infrastructures.De ce point de vue, on imagine le pont transporteur qui servait à charger le précieux minerai sur le port. Aujourd’hui, il ne reste plus que ces blocs de béton :





Cette friche industrielle était le cœur de l’industrie du phosphate. Tout transitait par là. Les locomotives étaient montées ici avant de suivre leur parcours le long des rails. De cette époque, il ne reste plus que ces vielles machines rouillées par le temps, laissées à l’abandon quasiment du jour au lendemain à la fermeture de l’exploitation minière en 1966 : “Le passé, il ne faut pas l’oublier. Au contraire, il faut essayer de restaurer. Je suis d’ailleurs très triste de voir que ce passé a été laissé à l’abandon. J’aurai bien aimé qu’il y ait un minimum d’entretien pour qu’on puisse mieux voir ce qui s’est passé. Malheureusement, il n’y a plus rien. Mais il y a des gens comme le maire qui nous racontent l’histoire de Makatea et c’est très intéressant” confie Vatea Quesnot, visiteur et participant du Makatea Vertical Adventure.Cette friche industrielle était le cœur de l’industrie du phosphate. Tout transitait par là. Les locomotives étaient montées ici avant de suivre leur parcours le long des rails. De cette époque, il ne reste plus que ces vielles machines rouillées par le temps, laissées à l’abandon quasiment du jour au lendemain à la fermeture de l’exploitation minière en 1966 :