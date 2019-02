Pirae a désormais son Office des Sports

Le 09/02/2019 à 10:03

ASSOCIATIF - Créé sous la forme associative, l'Office des Sports de la ville de Pirae ambitionne d’être le lien, le médiateur entre la Ville est ses adhérents, et se veut être un véritable acteur, une force constante de proposition, un espace de concertation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sportive municipale.

(Avec communiqué de presse)

Après Mataiea, c'est au tour de de la ville de Pirae d'avoir son Office des Sports afin de "soutenir, encourager, provoquer tout effort et toute initiative tendant à répandre, développer les activités physiques, sportives et éducatives ainsi que les activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire". En partenariat avec la Municipalité, l’Office agit pour favoriser le mouvement sportif local et joue un rôle central dans la coordination entre la Ville et les associations sportives.L’Assemblée Générale constitutive a élu le conseil d’administration pour 4 années. Il est composé de 9 membres des associations suivantes : Ihilani Va’a, Pirae Va’a, Pirae Nui Pétanque, Rugby Club de Pirae, Tae Kwon Do Tutearai Tane, Pirae Volley Ball, AS Pirae Cyclisme, AS Pirae Futsal."Il est important pour le monde sportif de se repenser afin de s’adapter aux évolutions de la société. Cet Office des Sports de Pirae se veut être un lieu de réflexion, d’échanges et de partage en vue d’harmoniser et d’accompagner le monde sportif de notre commune. Il s’agit d’enrichir et d’améliorer le fonctionnement du sport communal qui est très cloisonné. (...) Notre Office est ouvert à toutes les associations sportives de la ville de Pirae, que nous invitons à nous rejoindre" a déclaré Teiki Dubois, le président de l'Office.