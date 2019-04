Pirae : 120 familles ont reçu les clés de leur logement

LOGEMENT – Les autorités du Pays et de l’Etat ont remis ce mardi les clés des 120 logements de la résidence Faretahora, située sur le domaine Labbé, à Pirae. Plus vaste opération de logements sociaux réalisée en Polynésie française, 12 années auront été nécessaires à sa réalisation.

"Nous avons trois chambres et deux salles de bains, avec une cuisine et une grande terrasse, se réjouit Noeline. C’est une nouvelle vie qui commence" pour elle, son père, son frère, son compagnon et son enfant. Comme une centaine d’autres familles, ils sont les heureux bénéficiaires d’un logement au sein de la résidence Faretahora, à Pirae.



Édifiée sur l’ancien domaine foncier de l’État "Labbé", parcelle de 5 hectares cédée au franc symbolique à l’OPH en 2015, cette résidence se compose de 120 logements de type T2 à T6 répartis en modules individuels et collectifs, de trois locaux associatifs, d’équipements sportifs et d’aires de jeux.



S’agissant de la plus vaste opération de logements sociaux réalisée en Polynésie française, ce chantier a nécessité la réalisation d’un pont ainsi que des travaux connexes d’aménagement des berges afin de sécuriser l’accès au site.



D’un coût global de 2,75 milliards de Fcfp hors foncier, la résidence Faretahora a été financée à parts égales par le Pays et l’État (80%) dans le cadre du volet "logement social" du Contrat de projets 2008-2014. L'Agence française de développement a en outre octroyé un prêt à l’OPH permettant à l’opérateur de compléter le financement de cette opération (20%).