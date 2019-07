Pinaki Fenua Korereka

Le 02/07/2019 à 09:00

100% FENUA - De lundi 1er au jeudi 4 juillet suivez les magnifiques documentaires réalisés par Axel Lichtle.

Synopsis

Pinaki est situé à 10 nautiques au sud-est de Nukutavake.

Cette petite île n'est habitée qu'une partie de l'année, lorsque le rahui est ouvert.

Ce sont les familles de Nukutavake qui viennent à Pinaki pour exploiter le coprah sur leurs terres respectives.



Episode 2 : Mardi 02 juillet

Le travail du Coprah



Episode 3 : Mercredi 03 juillet

Le cargo vient de passer à Pinaki et ne reviendra que dans un mois et demi.

Une grande partie des habitants est retournée à Nukutavake pour se reposer et voir la famille.

Il ne reste sur l'île que six personnes.



Episode 4 : Jeudi 04 juillet

Avant de mettre le cap sur Akiaki, TNTV vous fait découvrir une autre particularité de l’îlot. Comme tous les dimanches, c’est la prière puis, la préparation du repas collectif en l’honneur du visiteur, qui cette fois n’est autre qu’Axel de TNTV.