Pharmacies et médecins de garde du 2 au 4 mars

Le 28/02/2019 à 10:48

Du samedi 2 mars à partir de 12h30 au lundi 4 mars à 6 heures.

Médecins de garde :

Pharmacies de garde :

- Papeete

Pharmacie Paofai

Samedi et dimanche de 7h30 à 12h et de 14h à 18h

Tél. : 40.43.93.93



- Faa'a

Pharmacie Tautiare

Samedi de 8h à 19h

Dimanche de 9h à 12h

Tél. : 40.80.04.25



- Punaauia

Pharmacie Moana Nui

Samedi et dimanche de 8h à 20h

Tél. : 40.43.16.98