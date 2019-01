Pharmacies et médecins de garde du 19 au 21 janvier

Le 17/01/2019 à 09:23

Du samedi 19 janvier à partir de 12h30 au lundi 21 janvier à 6 heures.

Médecins de garde :

Pharmacies de garde :

- Papeete

Pharmacie Maeva

Samedi et dimanche de 8h à 12h et de 14h30 à 18h

Tél. : 40.50.88.99



- Faa'a

Pharmacie Pamatai

Samedi et dimanche de 6h30 à 11h30 et de 15h à 17h30

Tél. : 40.82.55.92



- Punaauia

Pharmacie Aito

Samedi de 8h à 14h

Dimanche de 8h à 11h

Tél. : 40.45.57.70