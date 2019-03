Pêche : comment l'Etat surveille les navires étrangers en Polynésie

Le 20/03/2019 à 16:07

MER - Les photos et commentaires se multiplient sur la Toile pour dénoncer la surpêche en Polynésie. C'est la présence de navires chinois dans le Port de Papeete qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours. Les Forces armées en Polynésie nous expliquent comment, sous l'autorité du haut-commissaire, délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'Etat surveille les navires de pêche dans nos eaux :

La Toile polynésienne s'enflamme depuis que des thoniers chinois ont fait leur entrée dans le port de Papeete. Les photos se multiplient sur Facebook et une pétition pour "interdire les thoniers chinois en Polynésie française" a été lancée. Elle recueille plus de 2700 signatures. Les internautes soupçonnent ces navires de "piller" nos eaux.Du côté des autorités, on affirme que ces bateaux ne pêchent pas dans notre Zone économique exclusive (ZEE). Ils viennent en revanche passer des contrôles techniques, relever leurs équipages et se réapprovisionner à Papeete. Une aubaine pour l'économie polynésienne puisque le Port autonome perçoit des droits lorsque des bateaux s'amarrent.Comment peut-on être certains que ces poissons n'ont pas été pêchés dans nos eaux ? En Polynésie, c'est l'État qui est en charge de la surveillance des navires dans notre ZEE. Une zone qui représente près de la moitié des ZEE françaises dans le monde... "La Zone économique exclusive de Polynésie française représente 5.5 millions de km2", nous dit Yvan De Trogoff, conseiller pour l'action de l'État en mer auprès du commandant de zone maritime Polynésie française.La surveillance nécessite donc des moyens importants : données électroniques recueillies grâce à un boîtier, vigilance des pêcheurs et du JRCC, patrouilles aériennes, surveillance satellite et visites de la marine sur les bateaux étrangers...Les navires sont dans l'obligation d'activer leur boîtier VMS : "C'est un report de position permanent qui est obligatoire pour chaque navire de pêche. Ces données de report de position sont surveillées de manière permanente au centre maritime commun afin de vérifier que les navires de pêche étrangers ne pénètrent pas dans nos ZEE pour venir y pêcher. Ils ont le droit d'y transiter et dans le cadre de transits des navires de pêche étrangers nous vérifions que leur cinématique correspond bien à un transit dans la zone", explique Yvan De Trogoff. "Si le navire réduit sa vitesse, commence à faire des ronds (...) ça peut être constitutif de la mise à l'eau de palangres. Pour nous c'est une situation suspecte qui donnerait lieu à l'envoi d'un avion de patrouille maritime pour aller détecter, voir ce qui se passe et éventuellement constater une infraction."