Pavillon bleu : la Marina Taina et les plages de Bora Bora une nouvelle fois labellisées

Le 22/05/2019 à 11:26

ENVIRONNEMENT - La Marina Taina et les plages de Bora Bora obtiennent à nouveau le label "Pavillon Bleu" pour l’année 2019-2020.



Rédaction web avec Kelani Chene

Le label Pavillon bleu a une nouvelle fois été attribué aux plages de Bora Bora et au port de la Marina Taina. Pour Bora Bora, il s'agit du 19e Pavillon Bleu...Pour être labellisé, il faut répondre à certains critères : éducation à l’environnement, l’environnement en général, la gestion des déchets et la gestion du site.En 2019, 502 sites ont été labellisés au total, dans l’hexagone et en Outre-Mer.Ce label créé par l’association Energie solidaire Terragir en 1985, valorise les ports de plaisance et les plages qui minimisent leur impact sur l’environnement. Cela pourrait inciter les touristes dans leur choix de lieux de vacances.