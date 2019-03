Partenariat TNTV - The Explorers : l'inventaire du Fenua

Le 25/03/2019 à 13:57

TÉLÉVISION - Lundi 25 mars, TNTV a présenté en conférence de presse, son partenariat avec The Explorers et le lancement du programme "l'Inventaire du Fenua : mieux connaître pour mieux protéger". Une conférence qui s'est tenue en présence d'Olivier Chiabodo de "The Explorers" et des ambassadeurs de l'opération : le champion de MMA Henri Burns, Moana Van der Maesen et Hiroana Putoa de Ho’e Ana’e Tatou et l'association Coral Gardeners représentée par Titouan Bernicot.



La Terre est notre maison. Nous la partageons avec de nombreuses espèces animales et végétales, environnés d’air et d’eau ! A l’image de la planète, le Fenua recèle un nombre incalculable de richesses, terrestres et marines. Mais il est fragile et menacé ! Nous devons tout mettre en œuvre pour le protéger !



Comment ? grâce au projet « Inventaire du Fenua ». Pour cela TNTV s’associe au projet mondial « Theexplorers.com» afin de dresser l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de notre Fenua.





Concrètement comment cela va-t-il se passer ?

Chaque polynésien pourra participer à cette opération d’envergure exceptionnelle et mondiale en devenant un « Explorer ».



Comment ? En rejoignant la communauté des Explorers via le site TNTV https://www.tntv.pf/theexplorers et l’application The Explorers . Le site et l’application mobile sont communautaires. Nous pourrons contribuer via des photos et vidéos ou le consulter.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theexplorers&hl=en_US

En publiant des photos ou des vidéos sur https://www.tntv.pf/theexplorers , nous serons peut-être sélectionnés parmi les meilleurs Explorers du mois de Polynésie.

Qui est l’équipe « The Explorers » ? Olivier Chiabodo et son équipe, des scientifiques, réalisateurs, cameramen, reporters, photographes, dessinateurs, artistes, techniciens, pilotes parcourent la planète en vue d’en faire l’inventaire de ses richesses. Leurs documentaires ont été diffusés dans plus de 15 pays dont le Fenua sur TNTV, et vus par plus de 300 millions de personnes en 2019.

Les Ambassadeurs : We are One, Coral Gardeners et le champion Henri Burns Qu’il soit champion de lutte, des « enfants de l’Océan » qui redonnent vie à des récifs endommagés ou des globe-trotters qui parcourent le monde, ils ont accepté de parrainer ce projet. Ils sont les premiers ambassadeurs.

We are One Project – Ho’e Ana’e Tatou Moana Van der Maesen (fondateur du collectif Nana sac plastique) et Hiroana Putoa, sont deux amoureux de la nature et de leur Fenua. En avril, ils vont partir sillonner les continents. Un tour du monde qui les amènera à découvrir des solutions susceptibles de lutter contre le réchauffement climatique, tout en faisant la promotion du Fenua dans le monde.

Henri Burns, le champion d’arts martiaux Issu d’une condition sociale modeste, Henri est parvenu, par sa détermination, son travail et son talent à se faire un nom en Polynésie dans les arts martiaux. Sportif préféré des Polynésiens l’année dernière, il a remporté de nombreuses médailles au fil de sa carrière. Aujourd’hui, sa renommée a dépassé les frontières du Fenua.

Coral Gardeners : sauver les récifs coralliens Coral Gardeners a vu le jour à Moorea et rassemblé plus de 50 bénévoles à l’international. Ils ont pour mission de sensibiliser à la disparition des récifs et de leur redonner vie.

