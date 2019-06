Papeete : une vitrine vivante pour attirer les clients

Le 23/06/2019 à 16:12

ECONOMIE - L’affluence accrue de jeunes dans le centre-ville de Papeete le mercredi, nuit-elle aux commerces de la place ? Oui, selon certains. Alors pour attirer de nouveau la clientèle, un commerce a revu sa stratégie...

L'affluence des jeunes en ville le mercredi, "cela peut être impressionnant" pour les clients estime Céline Legendre, responsable d'un magasin du centre de Papeete. Même si elle souligne n'avoir jamais eu aucun souci.



Le phénomène des bagarres entre jeunes dans le centre-ville participe à faire fuir certains clients. "Ce n'est pas bien, il ne faut pas se battre", "ça ne sert à rien", "ça donne une mauvaise image de la ville", réagissent des jeunes interrogés dans la rue. "Je pense que les parents devraient faire plus attention à leurs jeunes. On ne laisse pas les gamins comme ça. Il y a des fois des enfants qui sont vraiment très très jeunes. Ce n'est pas normal que ces enfants-là soient dehors. Et ce sont souvent des bagarres pour rien. Un regard...", remarque Annie, une cliente. "Les jeunes regardent trop la violence à la télé", estime de son côté Maite, une autre cliente.



Pour attirer un peu plus la clientèle, le magasin dont Céline est responsable a justement décidé de s'adresser aux jeunes. Et même de faire appel à eux. Vendredi, certains ont fait les mannequins dans la vitrine. "Une vitrine vivante c'est novateur. C'est fun, ça met beaucoup d'ambiance. (...) En tant que commerçants, on remarque que les mercredis et vendredis après-midi, le centre-ville se remplit de jeunes. Donc c'est quelque chose qui leur parle."