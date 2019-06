Pacific Nations Cup 2019 : Tahiti remporte le tournoi pour la seconde année consécutive

Le 02/06/2019 à 10:10

​TENNIS - Un sans-faute pour nos joueurs tahitiens. Cette semaine, une compétition par équipe était organisée à Fidji.

Kelani Chene

Une très belle performance pour nos jeunes athlètes tahitiens. Depuis le début du tournoi Pacific Nations Cup, ils enchaînent les victoires. Heve Kelley, Ridge Chung, et Heimanarii Laisan ne lâchent rien. Lors de chaque affrontement, les équipes doivent obligatoirement jouer deux simples et un double. Jusqu’en finale, ils gagnent la totalité de leurs matchs.Les Tahitiens ont d'abord affronté la Micronésie et Tuvalu. Sans aucune difficulté, nos aito ont pris le dessus avec une victoire de 3 matchs à 0 contre chacun d’entre eux.En quart de finale, ils ont écrasé les Salomon 3 à 0. Lors de la demi-finale contre les Samoa, ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, remportant la totalité de leurs matchs encore une fois.C’est en finale que tout se complique. L’équipe tahitienne rencontre le pays hôte Fidji. Heve Kelley ne parvient pas à battre William O’Connell, l’un des meilleurs joueurs. C’est donc au match de double que tout se joue. Ridge Chung et Heve Kelley sont opposés à William O’Connell et Raynal Singh. Ils remportent le match avec brio, 6-3/6-3.Les résultats plus en détails, sont à retrouver sur le site de tournament software. Prochaine étape pour les aito, les Jeux du Pacifique.