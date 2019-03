POMARE II : Entre Bible et traditions

Le 04/03/2019 à 12:50

100% FENUA - Le 5 mars sera célébrée l'arrivée de l'évangile à Tahiti. A cette occasion, TNTV rediffusera le portrait de Pomare II second volet de la "Dynastie Pomare, 100 ans d'histoire polynésienne".

05 mars à 16h20 : POMARE II : L'arrivée de l'évangile et la fin des pratiques traditionnelles

Au décès de son père Pomare I, son fils Pomare II accède au pouvoir. Celui-ci ira plus loin que son père dans sa quête de pouvoir, acquis au prix d'un conflit meurtrier : la bataille de Fei pi. Il sera l'artisan de l'unification de Tahiti dont il devient le premier Roi. Pōmare II accueillera le 05 mars 1797 le Duff avec à son bord les missionnaires de la London Missionary Society. Cette arrivée transformera radicalement la société avec notamment la traduction de la Bible en tahitien et l'édition du code Pōmare, qui mettra fin aux coutumes et usages traditionnels.



Présentés par Mateata Maamaatuaiahutapu, les magazines combinent images d’archives et interviews de spécialistes de l’histoire polynésienne : parmi eux Yves Babin, John Mairai, Tamatoa Bambridge, Vahi Sylvia Tuheiava Richaud, Joinville Pomare, Tamatoa Pommier.