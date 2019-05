Ohipa Maitai : qui remportera la saison 2 et verra ses rêves se réaliser ?

Le 30/05/2019 à 19:40

100% FENUA - Mercredi 5 juin à 19 h 30, découvrez qui sera l'heureux gagnant de la saison 2 de Ohipa Maitai.

Après 7 semaines de compétition l’aventure Ohipa Maitai arrive à son terme. Le mercredi 5 juin à 19 h 30, vous pourrez suivre l’épisode finale de la saison 2. Sur les vingt candidats présélectionnés au départ, ils ne sont plus que 3. Les épreuves sont finies. Devant le jury, le public et les partenaires de l’émission, les 3 finalistes présentent une dernière fois leur projet. Le public et le jury auront la lourde tâche de choisir le candidat qui verra ses rêves se réaliser.



Suivez et commentez en direct sur Facebook

Le dernier épisode sera diffusé dès 19 h 30 en Facebook Live sur notre page. Vous pourrez réagir, commenter et poser vos questions aux finalistes, qui répondront en live, à la fin de l’épisode.



« Vos magazines 100% FENUA »



