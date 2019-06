Ohipa Maitai - Saison 2 - Episode 8 - Finale

Le 05/06/2019 à 20:35

100% FENUA - Qui de Pierre-Henri, Tuarii ou Clément remportera la finale de la 2ème saison de Ohipa Maitai

Après 7 semaines de compétition l’aventure Ohipa Maitai arrive à son terme. Sur les vingt candidats présélectionnés au départ, ils ne sont plus que 3. Les épreuves sont finies. Devant le jury, le public et les partenaires de l’émission, les 3 finalistes présentent une dernière fois leur projet. Le public et le jury auront la lourde tâche de choisir le candidat qui verra ses rêves se réaliser.



©Archipel Prod / TNTV