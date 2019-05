Ohipa Maitai - Saison 2 - Episode 6

Le 22/05/2019 à 20:30

100% FENUA -Le jury va mesurer le potentiel créatif et l'aptitude à vendre des candidats dans une nouvelle épreuve collective.

Cette semaine, le jury va mesurer leur potentiel créatif et leur aptitude à vendre. Par équipe de 3, on leur remettra différents types de noix de coco. Ils devront les vendre, soit telles quelles, soit en les transformant à leur convenance. A eux de trouver la meilleure stratégie pour récolter le plus d'argent. L’équipe perdante passera par l’épreuve de rattrapage. Un par un, les candidats devront vendre leur projet personnel à des clients potentiels.



