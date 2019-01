Oeufs cocotte aux légumes

Le 23/01/2019 à 19:00

100% FENUA - Découvrez une nouvelle recette des bons p'tits plats de Maheata

Pour 4 personnes



Ingrédients :



4 oeufs

20cl de crème liquie entière

1 botte de persil frais

1 tomate

2 petites carottes

1 pota vert

Sel, poivre



Préparation :



Taillez les légumes finement et faites les revenir dans une poêle avec l’huile d’olive.

Puis placez les légumes dans le fond des cocottes. Ajoutez la crème et un oeuf par cocotte.

Dans un bain marie, déposez les cocottes et faire cuire 8 minutes à 200°C.

Servez chauds avec des mouillettes de pain.