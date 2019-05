Oceania Cup : la finale de tennis de table à Bora Bora

Le 25/05/2019 à 15:33

TENNIS DE TABLE - Hier soir, aux îles Sous-le-Vent, a eu lieu la cérémonie d’ouverture de l’Oceania Cup de tennis de table. Une cérémonie honorée par la présence du maire de Bora Bora et de son conseil municipal, du président de la Fédération Tahitienne de Tennis de table, des présidents de la Fédération Océanienne et du Comité Olympique de Polynésie.

Rony Mou-Fat

Pour une première à Bora Bora, les organisateurs et parrains de l’événement n’avaient pas lésiné sur les moyens. Chants et danses ont rythmé les festivités de la cérémonie d'ouverture des Oceania Cup de tennis de table vendredi soir.Cette année, 16 pongistes participent à la compétition, avec 6 nationalités représentées : 8 hommes et 8 femmes, venus d’Australie, des Fidji, de Polynésie, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et de la Nouvelle-Calédonie. La compétition se tiendra sur 2 jours.