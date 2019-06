OFC Nations Cup : les Tiki Toa s'imposent 11 buts à 6, les Salomon adversaires de taille

Le 20/06/2019 à 17:03

BEACH SOCCER - Les Salomon ont été des adversaires de taille ce jeudi pour nos Tiki Toa. Les deux équipes ont offert un match de qualité aux spectateurs venus les supporter.

Après deux victoires écrasantes, face au Vanuatu (8-2) et à Tonga (23-1), les Tiki Toa ont affronté ce jeudi l'équipe des Salomon.



Le premier but est marqué par Labaste après seulement 3 minutes de jeu. Mais le match s'avère moins simple que les précédents. Après quelques minutes, les Salomon égalisent. Tahiti marque rapidement un deuxième but.



Les Salomon s'avèrent des adversaires de taille. Ils égalisent à moins de 3 minutes de la fin du premier tiers temps. Mais les Tiki Toa ont du répondant : Teriitau marque le 3e but.



Deuxième tiers temps : c'est avec un magnifique retourné que Labaste marque le 4e but des Tiki Toa. Et ce, dès la première minute de jeu. A la 4e minute de ce deuxième tiers temps, le capitaine de l'équipe de Salomon parvient à marquer le 3e but de son équipe. Mais juste après Territau remet un but. Nous sommes à 5 buts à 3. le match est tendu.



Salomon marque un 4e but. Une faute permet aux adversaires des Tiki Toa d'égaliser, 5 buts partout. C'est Taiarui qui marque le 6e but des Tiki Toa à quelques secondes de la fin du deuxième tiers temps.