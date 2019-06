OFC Nations Cup : le gouvernement félicite les Tiki Toa

Le 23/06/2019 à 10:28

BEACH SOCCER - Les Tiki Toa ont décroché samedi leur place pour le Mondial de beach soccer après un match tendu contre les Salomon. Dans un communiqué, le gouvernement de la Polynésie a tenu à saluer la victoire des aito.

Le ministre de l’Equipement, René Temeharo, a assisté, samedi après-midi, au parc Aorai Tini Hau, à Pirae, à la finale de Beach soccer de la confédération d’Océanie.Au terme d'un match sous tension, les Tiki Toa ont battu l’équipe des îles Salomon et se sont qualifiés pour la Coupe du monde de Beach soccer qui se déroulera au mois de novembre au Paraguay.Dans un communiqué, le président Edouard Fritch, le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, et l’ensemble du gouvernement, tiennent à féliciter l’équipe des Tiki Toa qui a, une nouvelle fois, prouvé sa valeur dans cette compétition régionale.Ils expriment tout leur soutien à l'équipe, déjà vice-championne du monde lors des deux précédentes éditions, en 2015 et en 2017, et qui ne manquera pas de porter encore bien haut les couleurs de la Polynésie lors de la compétition mondiale de novembre prochain.