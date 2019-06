OFC Beach soccer Nations cup : Les Tiki Toa s'imposent 8 buts à 2 face au Vanuatu

Le 17/06/2019 à 17:07

BEACH SOCCER - Les Tiki Toa arriveront-ils à se qualifier pour participer à la Coupe du Monde de beachsoccer qui aura lieu au Paraguay en fin d'année ? Les vice-champions du monde ont joué le premier match des qualifications ce lundi à Aorai Tini Hau, contre le Vanuatu :

Les Tiki Toa jouaient ce lundi leur premier match de la Coupe des Nations Beach Soccer de l'OFC à Aorai Tini Hau. Le premier tiers temps a été en faveur de nos aito avec un premier but contre le Vanuatu. Les adversaires de nos Vice-champions du monde ne se sont pas laissé faire et ont tenu bon sans encaisser d'autre but.

Le premier but des Tiki Toa

Mais à quelques secondes de la reprise du match, dans le deuxième tiers-temps, les Tiki Toa marquent leur deuxième but sans laisser le temps au Vanuatu de réagir. Le score monte rapidement. Une faute donne l'occasion d'un troisième but aux Tiki Toa. Un 4e but arrive. Les Tiki Toa prennent le large sur leurs concurrents.



Cinq minutes après le début du deuxième tiers temps, c'est Tepa qui marque le 5e but de la compétition. Le Vanuatu semble dominé.



Mais peu après, l'équipe parvient à marquer un but. Tahiti 5 Vanuatu 1. L'entraîneur des Tiki Toa demande à ses joueurs de rester concentrés. En beachsoccer, tout peut aller très vite et la tendance peut s'inverser.



Le premier but du Vanuatu



C'est dans la 3e partie du match que les Tahitiens marquent leur 6e but. Malgré leur avance, les joueurs ne lâchent rien.

Les Vanuatu ont l'occasion de marquer un 2e but mais les Tiki Toa enchaînent. A 5 minutes dans le 3e tiers temps, le score est de 8 buts à 2. Et c'est sur ce score que se termine la rencontre. "Je suis content, satisfait. On ne savait pas trop à quoi s'attendre", a réagi le coach Naea Bennett.



En début d'après-midi, la Nouvelle-Calédonie jouait contre les Salomon. Le match s'est conclu 2 buts à 0 pour l'équipe des Salomon.



Prochain match pour nos Tiki Toa, demain mardi contre l'équipe de Tonga. Retrouvez le programme des matchs, diffusés en direct sur votre chaîne Tahiti Nui télévision, en cliquant

Rédaction web C'est dans la 3e partie du match que les Tahitiens marquent leur 6e but. Malgré leur avance, les joueurs ne lâchent rien.Les Vanuatu ont l'occasion de marquer un 2e but mais les Tiki Toa enchaînent. A 5 minutes dans le 3e tiers temps, le score est de 8 buts à 2. Et c'est sur ce score que se termine la rencontre. "Je suis content, satisfait. On ne savait pas trop à quoi s'attendre", a réagi le coach Naea Bennett.En début d'après-midi, la Nouvelle-Calédonie jouait contre les Salomon. Le match s'est conclu 2 buts à 0 pour l'équipe des Salomon.Prochain match pour nos Tiki Toa, demain mardi contre l'équipe de Tonga. Retrouvez le programme des matchs, diffusés en direct sur votre chaîne Tahiti Nui télévision, en cliquant ICI

Revivez le match en cliquant ICI