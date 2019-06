OFC Beach soccer Nations cup : 23 buts à 1, victoire écrasante des Tiki Toa face à Tonga

Le 18/06/2019 à 17:14

BEACH SOCCER - Après une première victoire lundi contre le Vanuatu, les Tiki Toa ont affronté ce mardi les joueurs des Tonga.

Dès les premières secondes de jeu, les Tiki Toa marquent le premier but de la rencontre. Peu après c'est le capitaine des Tiki Toa qui met le deuxième but. Le score monte rapidement. Un troisième but est marqué. Tonga n'a pas le temps de souffler face aux vice-champions du monde. Le score monte à 4 buts à 0 à moins de 4 minutes 40 de jeu.



Mais juste après, Tonga marque son premier but et fait enfin son entrée dans le jeu. Le 5e but des Tiki Toa ne tarde pas, marqué par Labaste. A 2 minutes 38 de la fin du premier tiers temps, les Tiki Toa marquent leur 6e but. Rien ne les arrête. Nos aito semble évoluer sans forcer dans ce match. Dans les 30 dernières secondes, Tepa marque le 7e but, son 3e de la rencontre...