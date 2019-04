OFC 1/4 finale : AS Central / AS Magenta, dimanche 7 avril en direct web et rediffusion télé

Le 02/04/2019 à 13:05

100% FENUA - Dimanche 7 avril, nos champions d’AS Central affronteront les Calédoniens d’AS Magenta en quart de finale de la Champion’s League. Un match que vous pourrez suivre en direct web dès 19h00 et en rediffusion télé à 22h50.

AS Central © Kevin Kucsera / FTF



L'AS Central Sport est la seule équipe polynésienne encore en course dans la compétition. Le vainqueur du match rencontrera Auckland City ou Lae City au mois de mai en demi-finale.



La rencontre sera commentée par Olivier Huc et Patrice Flaccadori, directeur technique de la Fédération Tahitienne de Football. Depuis le stade Pater.