O'league : Central Sport affrontera Magenta en quart de finale

Le 06/03/2019 à 13:37

FOOTBALL - L'équipe de la Tipaerui sera opposée au club calédonien de l'AS Magenta pour les quarts de finale de la Ligue des champions OFC, dimanche 7 avril au stade Pater.

Source : Fédération tahitienne de football

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de l’OFC a été effectué mardi à Auckland par le directeur des compétitions de l’OFC, Chris Kemp. L’AS Central Sport, seul représentant polynésien encore en course, affrontera le club calédonien de l’AS Magenta.Le match se tiendra au stade Pater le dimanche 7 avril à 19 heures, pendant le Festival des îles. Les billets d'entrée sont en vente au prix de 500 Fcfp auprès de la Fédération tahitienne de football. Le vainqueur recevra ensuite Auckland City ou Lae City au mois de mai en demi-finale.Le programme complet des quarts de finale de l’OFC Champions League 2019 :- AS Central Sport (TAH) v. AS Magenta (NCL)- Auckland City FC (NZL) v. Lae City Dwellers (PNG)- Hienghène Sport (NCL) v. BA FC (FIJ)- Team Wellington (NZL) v. Henderson Eels (SOL)