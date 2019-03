O Punaauia fédère la jeunesse pour la culture

Le 24/03/2019 à 11:03

HEIVA I TAHITI – À Punaauia, les jeunes se passionnent pour le ‘ori tahiti. La municipalité a donc décidé cette année d’envoyer un groupe au Heiva afin de représenter au mieux les couleurs de la commune.

Rédaction web avec Hitiura Mervin et Esther Parau-Cordette

À Punaauia, les préparatifs du Heiva i Tahiti vont bon train. O Punaauia est une toute nouvelle formation initiée par la commune. Depuis quelques années, la municipalité organise en fin d’année différentes manifestations culturelles, dont le Ta’urua, et c’est de ce projet que l’idée de former un groupe émerge.Les jeunes viennent de différents horizons. Pour le conseil municipal, il était primordial de permettre à la jeunesse de s’exprimer au travers de la culture. "D’abord en les initiant, pour qu’ils puissent se l’approprier, confie Marie-Rose Teuru, adjointe au maire de Punaauia. Et aussi pour qu’ils soient fiers de notre culture, en la dansant, en la vivant."Chaque répétition commence par les échauffements. Edwin Bernardino, le chorégraphe, utilise un haut-parleur. La musique est entraînante et moderne. Tous les moyens sont bons pour permettre de faire progresser ces jeunes."J’ai associé cette musique aux entraînements pour déjà les mettre dans le rythme des percussions, explique-t-il. Ça va les aider à rester dans le rythme. Pour moi c’est la base, parce que si quelqu’un n’a pas le rythme, ce n’est pas la peine."La commune fait appel à toutes ses forces vives pour soutenir cette formation. Il reste encore de la place. N’hésitez pas à vous rapprocher de ce groupe. Il répète dans le hall d’entrée de la mairie de Punaauia.