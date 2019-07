'O Fa'a'a racontera Tupaia sur la scène de To'ata

Le 01/07/2019 à 09:55

HEIVA I TAHITI - Cette année, la troupe 'O Fa'a'a a choisi de raconter la vie de Tupaia, personnage important de la navigation et de l'histoire polynésienne.



Rédaction web avec Hitiura Mervin

Comme chaque année la commune de Fa’a’a est représentée au grand concours du Heiva. Cette fois, ‘O Fa’a’a a décidé de mettre en lumière une icône de la navigation traditionnelle polynésienne : Tupaia.En juillet 1769, il embarque avec Joseph Banks et James Cook. Il joue un rôle essentiel de navigateur et d’interprète sur le reste de l’expédition avant son décès à Batavia, actuelle Jakarta. "C’est grâce aux écrits que nous ont laissés les Européens que nous connaissons mieux ce personnage, explique Bruno, auteur du thème. On sait qu’il est né à Raiatea qu’il a fréquenté des écoles d’apprentissages à ‘Opoa. Il connaissait parfaitement les étoiles, les courants, les oiseaux, son environnement. C’est un personnage qui possédait un immense savoir, un expert au sein de notre peuple."Tupaia, Bruno le connaît sur le bout des doigts, il a mis seulement 2 jours pour écrire tous les textes : "Selon les écrits, Tupaia ne reste pas longtemps aux Iles Sous-le-Vent. Il arrive à Tahiti après la défaite de ‘Opoa contre Bora-Bora, avant de quitter Raiatea on lui remet l’effigie du dieu ‘Oro et la ceinture de plumes rouges.À l’arrivée du capitaine Cook, Tupaia souhaite embarquer à bord de l’Endeavour, Cook retissant décide finalement, avec le soutien de Banks de prendre Tupaia. Vaita avait prédit l’arrivée des blancs à bord d’embarcations sans balancier, et Tupaia a été témoin de ces arrivées."Le groupe 'O Fa'a'a sera sur la scène de To'ata le samedi 6 juillet en tārava raromatai.