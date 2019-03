Nuku Hiva célèbre la journée des droits des femmes

Le 10/03/2019 à 12:55

MARQUISES - Le Tavana hau du Pays, Bernard Chimin, le chef de la subdivision de l’Etat, Thierry Humbert, et le représentant à l’Assemblée de la Polynésie, maire de la commune de Nuku Hiva, Benoît Kautai, étaient présents samedi, sur le site de Vainaho à Nuku Hiva, afin de célébrer la Journée internationale des droits femmes, organisée par l’association Te Vehine Te Tumu.

Cette journée -organisée pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, a rassemblé plus d’une centaine de femmes de l’île sur le site où avaient été mis en place des stands de fruits et légumes, de fleurs, d’artisanat, et de vente de vêtements.

La matinée a débuté par une marche le long du littoral du village de Taiohae, suivie d’un atelier débat avec pour thèmes "la femme dans tous ses états (la femme au foyer et la femme active)" et "l’endométriose (les règles douloureuses)"