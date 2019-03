Nuku Hiva : 81 personnes passent l'examen pour la conduite des véhicules multi-transport

Le 13/03/2019 à 14:27

MARQUISES - Une session d’examen pour l’obtention de l’attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transport est organisée, cette semaine, dans l’archipel des Marquises. À Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, 81 personnes se sont présentées pour passer les épreuves écrites et orales. Une autre session est programmée à Hakahau, sur l’île de Ua Pou, jeudi et vendredi.

D'après un communiqué

Une session d’examen pour l’obtention de l’attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transport est organisée, cette semaine, dans l’archipel des Marquises.La notion de licence multi-transport est désormais effective afin de permettre aux archipels des Australes, des Tuamotu-Gambier et des Marquises d’exercer à la fois une activité de transport de personnes, mais également, toujours avec le même véhicule adapté de moins de dix places, une activité de transport de marchandises.Cette mesure qui était très attendue dans l’archipel nécessite cependant l’obtention d’une attestation de qualification professionnelle. Cette attestation remplace le certificat de capacité professionnelle à la conduite des taxis et se compose de deux épreuves écrites et d’un oral.Un jury composé de deux représentants de la direction des Transports terrestres, d’un agent du service du Tourisme et d’un agent du service de l’Interprétariat et de la traduction s’est déplacé spécialement pour cette première session organisée dans l’archipel.À Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, 81 personnes se sont présentées lundi pour subir les épreuves écrites. Les oraux sont prévus mardi et mercredi. Une autre session est programmée à Hakahau, sur l’île de Ua Pou, jeudi et vendredi de cette semaine.