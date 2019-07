Nucléaire : Richard Tuheiava se réjouit du retour de la Polynésie "sous la protection diplomatique de l'ONU"

Le 02/07/2019 à 12:11

INVITÉ DU JOURNAL - Richard Tuheiava, représentant Tavini huiraatira à l'Assemblée de la Polynésie française, invité de notre journal, est revenu sur son déplacement à l’ONU, le suivi des conséquences des essais nucléaires, mais aussi l’exploitation des ressources naturelles.

"C'est un paragraphe que nous avions réussi à intégrer depuis 2014, c'est-à-dire l'année suivant la réinscription. L'ONU faisait appel à son secrétaire général, c'est-à-dire le chef de l'administration onusienne, d'établir un rapport périodique sur la façon dont l'État français dirigeait les opérations en terme de gestion des conséquences sanitaires, environnementales, économiques, et sociales de ces essais nucléaires. C'était important puisque c'était l'une des raisons pour lesquelles la réinscription a eu lieu. En 2018, ce paragraphe a été supprimé sous les efforts de l'État français, et cela a permis malheureusement quelques dérives à notre sens, puisque des amendements ont été adoptés au Parlement pour au final conduire à un espèce de noyautage du système d'indemnisation -c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui-même, quoiqu'en en dise. Et aussi, un toilettage statutaire qui, finalement, ni plus ni moins dans son premier article, a tenté de faire reconnaître que la Polynésie était d'accord dans le processus d'installation des essais nucléaires en Polynésie.""C'est ça.""Ce paragraphe, jusqu'à samedi, a énormément gêné la France puisque jusqu'à la dernière minute il y a eu des interventions diplomatiques de la part de l'Autorité administrante, pour ne pas que ce paragraphe soit rétabli. En tout cas, c'est le cas, et on est vraiment très content pour l'intérêt général des Polynésiens, pour les malades, mais aussi pour les victimes transgénérationnelles -celles qui suivront dans les prochaines années, de replacer la Polynésie, le contexte des essais nucléaires, sous les hospices de l'ONU.""C'est l'ONU qui, directement, établit un rapport. Elle collecte l'ensemble des dispositions et des efforts éventuels. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé la semaine dernière : de prendre note des efforts qu'aura réalisé le Parlement, la France. Mais également de l'encourager à faire des choses plus concrètes encore pour les Polynésiens. Donc c'est vraiment un retour d'un paragraphe qui manquait cruellement et qui replace finalement la Polynésie, et les Polynésiens surtout, sous la protection -si je puis dire- diplomatique de l'ONU sur la question des essais nucléaires."