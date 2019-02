Nouvelle-Calédonie : une gendarme meurt de la dengue

Le 09/02/2019 à 11:50

NOUVELLE-CALÉDONIE - Une gendarme est décédée des suites de la dengue en Nouvelle-Calédonie, où elle est la première victime de l'épidémie qui a débuté fin décembre dans l'archipel, ont déclaré jeudi les autorités.

Le décès de cette maréchale des logis-chef de 43 ans a été annoncé sur la page Facebook de la gendarmerie nationale, qui a exprimé sa "tristesse et ses condoléances". La victime, mère de famille, était en poste en Nouvelle-Calédonie depuis août 2018 et servait à la section équipements et logistique du bureau des soutiens et des finances de Nouméa.Le gouvernement local a précisé dans un communiqué que la quadragénaire était décédée au Médipôle de Koutio (périphérie de Nouméa ,ndlr), où elle avait été admise la veille "en réanimation suite à un malaise". Première victime de cette maladie virale, transmise par les moustiques, depuis la déclaration de l'épidémie sur le territoire fin décembre, la militaire "n'avait pas d'antécédent médical", a également indiqué le gouvernement.