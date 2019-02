Nouvel An chinois - Initiation à la culture chinoise au lycée Paul Gauguin

Le 08/02/2019 à 16:06

ÉDUCATION - Les élèves du lycée Paul Gauguin qui apprennent le chinois ont organisé ce vendredi une matinée culturelle au cours de laquelle ils ont initié leurs camarades à la calligraphie, aux nœuds chinois ou encore à l’usage des baguettes. Un événement organisé dans le cadre des festivités du printemps et qui visait à attirer plus de jeunes vers l’enseignement des langues chinoises.

Manger avec des baguettes, un geste pas si simple qu'a aujourd'hui découvert la proviseure du lycée Paul Gauguin, mais aussi les élèves. Ce vendredi matin, l’établissement organisait pour la première fois une journée culturelle chinoise.

"On a pu mettre en place de projet pédagogique dans le cadre du projet d'établissement. L'objectif est de favoriser la réussite de tous les élèves et faire partager avec ces moments de festivités, notre culture et nos connaissances sur la langue et la civilisation chinoises à tous les élèves" explique Tao Chen Laille, enseignante de chinois au lycée Paul Gauguin.