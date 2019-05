Norbert Tarayre souhaite "retranscrire la cuisine polynésienne" en métropole

Le 29/05/2019 à 11:13

GASTRONOMIE - Il est devenu en quelques années une véritable star française des fourneaux. Le chef Norbert Tarayre, ancien candidat de Top Chef et aujourd’hui à la tête d’une dizaine de restaurants, est au fenua jusqu'au 11 juin pour enseigner et transmettre sa passion. Il était l'invité de notre journal.

Comment est-ce que vous vous sentez en Polynésie ?

"Ah ben moi, où il y a de la cuisine, je me sens chez moi. Où il y a des bons produits, où on aime manger... je suis à la maison."



Et culinairement parlant, comment est-ce que vous vous sentez ici ? Vous avez découvert les saveurs et les plats locaux ?

"J'ai découvert ce matin le mahi mahi. Je connaissais la dorade coryphène, mais je n'avais jamais vraiment vu typiquement sa chair, et je ne savais pas du tout comment la cuisiner. Alors, j'ai fait appel un peu à mon expérience et je l'ai cuisinée comme du thon, et à la surprise des élèves, je l'ai cuite au four, alors qu'apparemment c'est plutôt un poisson qu'on cuit à la poêle et qu'on va vraiment colorer. Là, je l'ai juste passée au four à 180°C pendant 7 minutes. C'est une chaleur qui n'agresse pas, donc forcément on a une chair qui est beaucoup plus moelleuse. D'ailleurs, cela me fait plaisir que les Polynésiens le voient comme ça, parce que c'est vrai que des fois, on touche à des produits qui sont un peu traditionnels, et quand quand tu déroges un peu à la cuisson traditionnelle, on peut avoir des chocs émotionnels."



C'est le but de la cuisine, j'imagine ?

"Toujours. En fait, c'est susciter une réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise."



(...)