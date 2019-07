Non, il n'y a pas "d'iceberg" à Rurutu

Le 02/07/2019 à 12:06

INSOLITE - Ça ressemble à des blocs de glace, mais c'est bien de la mousse qui a été prise en photo flottant sur le lagon aux Australes.

Depuis lundi soir, des photos de ce qui ressemble à des blocs de glace dans le lagon de Rurutu circulent sur la Toile. Ces images ont été partagées près de 400 fois avec la mention "iceberg". Mais si la saison fraîche est bien installée en Polynésie, il ne s'agit pas de glace.



"Même s'il fait frais, l'eau est à plus de 20°C", souligne Météo France. Il s'agit en fait d'écume de mer. Depuis lundi, la majeure partie de la Polynésie, dont les Australes, est en vigilance jaune pour la houle et le vent.

​M.D-M

"Nous sommes actuellement sous un régime de Mara'amu assez fort ce qui agite la mer et fait mélanger de l'air, du sel et des particules organiques (algues par exemple). Cela crée un mélange visqueux ressemblant à de la mousse qui est en fait de l'écume de mer."C'est cette mousse, assez compacte, qui flotte à la surface de l'eau et donne cet effet "iceberg". Mais plusieurs internautes l'avaient déjà compris...