Noël : une fête chrétienne... d'origine romaine

Le 25/12/2018 à 17:12

RELIGION - Noël est synonyme de fête et de cadeaux pour la majorité du monde chrétien. On oublie parfois que c’est la commémoration de la Nativité. La naissance de Jésus. Le Christ serait né un 25 décembre. La veille, on réveillonne, en attendant le Père Noël et ses cadeaux. Pour les chrétiens aguerris, c’est un moment de recueillement.