Noël avant l’heure pour les enfants de Faa’a

Le 22/12/2018 à 15:20

SOLIDARITÉ – Sept cents enfants de la commune de Faa’a ont reçu cette semaine un cadeau de la part du Père Noël. Un événement "important, parce que certains enfants n’auront peut-être pas la chance d’avoir de cadeau"…

Rédaction web avec Hitiura Mervin

C’était Noël avant l’heure, cette semaine dans les quartiers de Faa’a. Chaque année, la commune, en partenariat avec le Contrat de ville, organise sa distribution de cadeaux. 700 enfants âgés de 4 à 9 ans et vivants dans différents secteurs de la commune ont accueilli comme il se doit le vieux monsieur à la barbe blanche ainsi que ses cadeaux et friandises."C’est très important, explique Victor Tefaaora, l’un des agents civiques à avoir participé à l’opération. Parce que certains enfants n’auront peut-être pas la chance d’avoir de cadeau ce Noël, du coup ça fait plaisir de pouvoir participer à ça, de pouvoir leur offrir un cadeau."Après la distribution des cadeaux, les enfants se sont rassemblés autour d’un goûter. Mission accomplie pour le père Noël et son équipe. Cette année encore, la magie de Noël s’est reflétée dans les yeux de ces enfants.