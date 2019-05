Nescafé Star : les castings vont débuter, qui succédera à Lia Faatuarai ?

Le 21/05/2019 à 10:10

MUSIQUE - Le concours Nescafé Star est de retour. Les castings démarrent le 1er juin. Stéphane Mailion, directeur de Nestlé Polynésie organisateur de l'événement, était notre invité du journal :

Rédaction web

Les auditions de l'édition 2019 de la Nescafé star auront lieu les 1er, 8 et 15 juin dans le grand studio de TNTV. Dans le jury pour ces auditions : Tamatoa Kautai, auteur et compositeur, Vaiana Perez, artiste qui a participé à la version tahitienne de Moana et Bruno Demougeot, coach vocal et chef d'orchestre.Que vont rechercher ces pros de la musique chez les candidats ? "La voix sera primordiale : la justesse, le timbre, la capacité à chanter en rythme. Mais ce qui nous intéresse aussi c'est la capacité à s'approprier une chanson, l'interprétation que vont en faire les candidats et le potentiel. On est dans un concours de chant, on sait qu'on ne s'adresse pas qu'à des professionnels et ce n'est pas le but de recruter des professionnels, et on va leur offrir pendant plusieurs mois l'opportunité d'apprendre et de pouvoir progresser pour être prêts pour la grande finale qui se tiendra encore une fois à To'ata en septembre prochain", explique Stéphane Mailion.La Nescafé star est une aventure "à la fois humaine et musicale", souligne le directeur de Nescafé star. Les candidats seront accompagnés pendant plus de 3 mois par des professionnels.Nouveauté cette année : 4 Concerts privés se dérouleront pendant le concours. Quatre occasions de chanter en direct à la télévision. "Il y aura 4 Concerts privés durant lesquels les candidats vont être départagés par les membres du jury et seuls 8 accéderont à la finale à To'ata."La finale du concours se déroulera le 21 septembre à To'ata. A la clef pour le grand gagnant en autres, la réalisation d'un single ... Peut-être le début d'une belle carrière.