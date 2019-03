My Million : une mère de famille remporte 100 millions de Fcfp

Le 21/03/2019 à 10:13

JEU - La gagnante polynésienne My Million s'est fait connaître. Il s'agit d'une mère de deux enfants, joueuse régulière.

Le gagnant était recherché depuis le début du mois. C'est finalement une gagnante polynésienne qui s'est fait connaître. Vendredi 1er mars elle a vu son code My Million être tiré au sort au tirage Euro Millions. Elle remporte 100 millions Fcfp.Il s’agit du 4e gain My Million en Polynésie depuis le lancement de My Million en février 2014.La grille avait été validée au magasin Easy Market Prince Hinoi à Papeete. La gagnante est une jeune polynésienne mère de deux enfants. Elle joue toutes les semaines quelques Flashs à l’Euro Millions en espérant décrocher un jour le Jackpot.La gagnante a indiqué à la Pacifique des Jeux vouloir réaliser quelques travaux de rénovation de son fare et placer une grande partie de son gain pour profiter des intérêts avec sa famille. Elle souhaite continuer à vivre simplement et ne veut rien changer à ses habitudes.Chaque combinaison Euro Millions (mise de base 300 Fcfp) jouée en France (et donc en Polynésie française) se voit attribuer un code My Million. Parmi l'ensemble des codes attribués, un est forcément gagnant et permet ainsi de remporter 100 millions Fcfp à chacun des tirages du mardi et du vendredi. Plus de 3,5 millions de joueurs français jouent à Euro Millions/My Million chaque semaine. Avec "My Million", les joueurs en France ont en moyenne une chance sur 4 000 000 à 8 000 000 d’être tiré au sort à chaque tirage, en fonction du nombre des grilles validées par les joueurs à chaque tirage.