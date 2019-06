Municipales 2020 : Oscar Temaru en faveur d'alliances mais sous conditions

Le 15/06/2019 à 16:44

FAA'A - Depuis vendredi soir le Tavini huiraatira est en congrès annuel au motu Ovini. Ce samedi matin, la majeure partie des débats a porté sur le procès d’Oscar Temaru qui se tiendra le mardi 18 juin. Cet après-midi, il a été question de la réorganisation du parti indépendantiste et des élections municipales de l’année prochaine. Des alliances sont possibles, mais sous condition.

Rédaction web avec Thierry Teamo

Concernant les municipales de 2020, le Tavini Huiraatira se donne trois mois pour trancher la question des alliances avec d’autres partis. Si les militants sont partagés sur la question, Oscar Temaru se positionne pour l’ouverture, mais sous condition. "Oui à l'ouverture, mais il faut auparavant que l'on discute. Nous avons réussi quelque chose qui restera marqué dans l'histoire de notre pays, la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser à l'Onu. Est ce qu'ils soutiennent ce processus de décolonisation ?. Il y a les présidentielles de 2022, nous allons proposer un candidat. Est-ce que nous allons travailler ensemble pour élire notre président. Ce sont des questions qui restent posées." assure le chef de file du Tavini.Ce congrès est l’occasion pour le parti indépendantiste de revoir son organisation et son fonctionnement. Dans le leadership, Oscar Temaru reste présent pour encore plusieurs années, en revanche, les jeunes et les femmes arrivent en force, à l’image de Vanina Crolas qui est nommée secrétaire- générale du parti. "Maintenant ce sont les femmes qui sont aux commandes on les voit à la tête de plusieurs cellules, et qui sait, ce sont peut-être les femmes qui vont mener notre pays à l'indépendance.", espère Oscar Temaru.Le congrès a été l’occasion de mobiliser les troupes à venir soutenir pacifiquement, Oscar Temaru, Vito Mamaatuaiahutapu et Heinui Lecaill dans le procès de Radio Tefana.