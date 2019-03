Morgane Yueng dans le top 5 de Miss Chinese International, "du jamais vu"

Le 02/03/2019 à 11:41

BEAUTÉ – Notre Miss Dragon Morgane Yueng a terminé dans le top 5 à l’élection de Miss Chinese International 2019, vendredi soir à Hong Kong. "C’est du jamais vu", nous a confié Georges Vanffaut, le responsable général du comité Miss Dragon.

La Polynésie n’est pas peu fière. La belle Morgane Yueng a réussi à se hisser dans le top 5 de l’élection Miss Chinese International 2019, vendredi soir à Hong Kong."C’est du jamais vu depuis qu’on participe à l’élection de Miss Chinese, s’est réjoui ce samedi matin Georges Vanffaut, le responsable général du comité Miss Dragon. Nous avons arrêté d’envoyer nos filles pendant une dizaine d’années. On a repris l’année dernière et nous sommes très fiers du parcours des deux candidates que nous avons eu. L’année dernière avec Linda Chung qui a été engagée par TVB pour être artiste . Cette année avec Morgane dans les cinq premières, ça ne s’est jamais vu."Pour le responsable général, c’est une première qui est sûrement due au changement du comité organisateur de l’élection Miss Chinese International. "Avant la langue était primordiale, il fallait parler mandarin ou cantonnais, explique-t-il. Depuis qu’ils ont changé de comité, c’est beaucoup Hong Kong qui organise et ils acceptent l’anglais. Ils ont revu leurs critères parce qu’il y a des filles qui viennent du Laos, de Bangkok et qui ne parlent pas forcément chinois. Donc c’est une ouverture qui est bien pour nos filles" et qui permet au comité Miss Dragon de "croire" que le titre pourra un jour revenir à l’une de ses miss.

Rédaction web avec J.-B. C

De son côté, Morgane Yueng a confié sur sa page Facebook être "plus qu’heureuse d’avoir pu aller jusqu’au top 5, ce qui était vraiment inattendu pour moi !" Elle pense notamment que c’est grâce à sa prestation de ‘ori tahiti qu’elle a pu aller aussi loin."Cette expérience m’a permis de gagner en confiance, en assurance, mais surtout en patience et en compréhension, a-t-elle poursuivi. Merci à tous pour votre soutien et votre bonne énergie, j’ai constaté que Tahiti était derrière moi et ça m’a donné beaucoup de force."La suite n’est pas encore déterminée pour notre Miss Dragon. Le comité local indique qu’elle devrait passer quelques castings. Mais dans l’immédiat, la belle a surtout prévu de "se reposer, visiter et goûter des plats de Hong Kong sans avoir peur de grossir", a-t-elle confié avec humour.Le titre de Miss Chinese International 2019 est revenu à Here Chan de Hong Kong. La première dauphine est Stephanie Wang de Hawaii et la deuxième dauphine Gina Wu de Los Angeles.