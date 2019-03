Moorea, Maupiti... : aux îles de la Société, les coraux se blanchissent

Le 25/03/2019 à 16:27

ENVIRONNEMENT - Un épisode de blanchissement corallien est actuellement observé sur l’île de Moorea, et d’autres îles de la Société dont Maupiti. Afin de les aider à évaluer l’état de santé des coraux, le Criobe vous invite à devenir des chercheurs citoyens et à participer au programme de sciences participatives "Un Œil Sur Le Corail".

La Polynésie française et notamment les îles de la Société sont sujettes depuis plusieurs semaines à des températures plus chaudes que les normales de saison. En conséquence, le corail stressé par les fortes températures associées à de fortes intensités lumineuses, blanchit. Le corail ne peut supporter ces fortes températures pendant une longue période et au bout d’un certain temps, il expulse les algues qui vivent dans ses tissus et qui lui apportent 95% de son énergie. Il devient alors affamé, sans apport de nourriture.Mais un corail blanchi n’est pas mort, il est en état de stress, comme si il avait de la "fièvre". Néanmoins, sa survie va dépendre des prochaines semaines : soit la température reste encore anormalement élevée et il pourrait mourir, soit elle redevient normale et là le corail pourrait alors récupérer sa couleur et ses zooxanthelles.