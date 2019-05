Mondial U20 : Tahiti s'incline face à la Colombie

Le 29/05/2019 à 16:43

FOOTBALL - Pour leur troisième et dernier match de la Coupe du Monde U20, nos Aito Taurea ont été battus par la Colombie, 6 buts à zéro. La compétition s'achève pour eux aujourd'hui.

Un troisième match et une troisième défaite pour nos Aito Taurea, ce mercredi 29 mai. Après avoir été battus 3-0 par le Sénégal jeudi dernier lors du match d'ouverture du Mondial U20, puis après avoir encaissé 5 buts de la Pologne dimanche sans en marquer un seul, les Tahitiens se sont inclinés face à l'équipe colombienne pour leur dernier match du Mondial des moins de 20 ans avec un 6-0. L'équipe tahitienne n'aura donc pas marqué un seul but pour cette Coupe du Monde.

En vidéo, l'interview de Bruno Tehaamoana :

"Je pense que la première mi-temps était la meilleure de ces trois matchs. (...) C'est une grande nation aussi la Colombie, nous on est une petite île comme je l'ai toujours dit. Mais je félicite mes joueurs parce qu'ils ont soulevé le niveau qu'ils devaient avoir. On sait bien qu'il y a un fossé entre eux et nous. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a d'autres compétitions qui vont arriver et j'espère que Tahiti va remonter un peu son niveau, parce que participer à des compétitions comme ça, c'est vraiment beau" a déclaré Bruno Tehaamoana, l'entraîneur des Aito Taurea, au micro de Tahiti Nui Télévision, lors de la mi-temps du match.

En vidéo, l'interview de Terai Bremond :