Moetai Brotherson en mission parlementaire dans les archipels

Le 19/06/2019 à 15:31

RÉUNIONS PUBLIQUES - Le député Moetai Brotherson, accompagné de deux collaborateurs, entame dimanche une tournée parlementaire dans les cinq archipels de la Polynésie "pour discuter du cadre constitutionnel, juridique, réglementaire qui régit nos vies au quotidien".

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette



Le député Moetai Brotherson et deux de ses collaborateurs, Steve Chailloux et le juriste Tehaurii Taimana, préparent une tournée parlementaire dans les cinq archipels.Une quarantaine de réunions publiques sont programmées "pour discuter du cadre constitutionnel, juridique, réglementaire qui régit nos vies au quotidien, explique Moetai Brotherson, à savoir la Constitution, le statut de la Polynésie française, le CGCT (le Code général des collectivités territoriales, NDLR), et certaines conventions internationales".La tournée commencera ce dimanche 23 juin par les îles Sous-le-Vent, précisément à Maupiti, pour se terminer vers la mi-août. "On va essayer d’être synthétiques, de ne pas rentrer dans trop de détails, sinon on va les endormir, rigole le député. On va faire un exercice de pédagogie", reprend-il plus sérieusement. Les supports qu’ils utiliseront seront en reo tahiti.À l’issue, un document de synthèse sera élaboré puis envoyé aux maires et aux participants ayant laissé leur adresse email, mais aussi à un panel d’experts au début de l’année prochaine.Le député précise qu’il ne s’agit pas de réunions du Tavini Huiraatira et qu’il n’est pas en campagne pour les municipales.