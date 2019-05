Moeava Bambridge remporte le championnat de Polynésie de ball-trap

Le 24/05/2019 à 16:09

BALL TRAP - Le championnat de ball-trap s’est tenu ce week-end à Raiatea. Les athlètes de Polynésie ont fait le déplacement sur le site de tir de Faaroa. Et cette année, Moeava Bambridge de l’ASTT a remporté la compétition avec un point d’avance sur Tuanua Degage de la SCCT.

41 tireurs des Marquises, de Tahiti et de Moorea, se sont mesurés lors du championnat de Polynésie de ball-trap organisé pour la première fois à Raiatea. Deux journées de compétition étaient au programme. Parmi les participants, on retrouvait les pointures de la discipline : Gino Mourin, Hiro Pratx ou encore Tuanua Degage, pour ne citer qu'eux.



Une rencontre bénéfique pour les compétiteurs des îles. "Cela permet surtout de mesurer notre niveau vis-à-vis de ceux qui reviennent de Nouvelle-Zélande où ils ont été classés Médaille d'or par équipe. Donc ça permet de voir notre niveau par rapport à eux, et on est loin d'être ridicules" explique Jean-Luc Montuelle, président du club de tir Tiare apetahi.



Dès la première journée de compétition, les favoris se sont imposés. Plus concentré que jamais, Moeava Bambridge a réussi à prendre la tête du classement provisoire, il était talonné de près par Tuanua Degage. "C'est difficile parce que tu stresses, et tu sais qu'il ne faut pas rater. C'est le stress qui peut faire perdre la compétition" confie Moeava Bambridge.





Une belle compétition selon la 100 plateaux plus tard et malgré un score serré, Moeava Bambridge, arrivé troisième aux Océania de tirs catégorie Senior la semaine dernière, a gardé la tête de la compétition au classement scratch avec 574 points. Un seul point l'a séparé de Tuanua Degage. Gino Mourin a prisla troisième place avec 565 points.Une belle compétition selon la Fédération Polynésienne de Tir (FPT). "Le niveau a augmenté avec les champions, et les jeunes qui arrivent par derrière. On a eu du beau temps. C'était un peu difficile au niveau des lumières, mais en tout cas, tout est parfait" déclare Edmond Teiefitu, vice-présent de la FPT.