Moana : rencontre avec la famille Tetohu sur l’atoll de Kaukura

Le 28/06/2019 à 12:31

100% FENUA - Dimanche 30 juin à 17 h 40, pour le dernier magazine de la saison, découvrez l’atoll de Kaukura en compagnie de la famille Tetohu.

Crédit photo : Moana



Le lagon de Kaukura offre bien des richesses à condition d’être courageux et de savoir vivre manière autonome. Roger Tetohu, sa femme et son fils habitent sur un des motu de l’atoll. Ils vivent principalement de la culture de la perle mais aussi du coprah et de la pêche. Selon Roger, pour vivre sur un atoll, la clé c’est la polyvalence…!





Réalisation : Matahi TUTAVAE

Production : Yann MARIASSOUCE