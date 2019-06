Moana : le biomimétisme

Le 13/06/2019 à 18:31

100% FENUA - Dimanche 16 juin à 17 h 40, découvrez sujet spécial dédié au biomimétisme.

Crédit photo : Moana



Ce dimanche, votre rendez-vous consacré à la mer vous propose un sujet spécial dédié au biomimétisme, un concept innovant mettant en valeur l’étude de la nature sous toutes ses formes pour en tirer des développements technologiques.

Le but consiste à s’inspirer de la nature pour concevoir des matériaux et des procédés novateurs au service de l’homme.

En Polynésie le charme de son vaste territoire terrestre et maritime est une source d’inspiration inépuisable pour le biomimétisme. François Briant est président et fondateur de l’Institut Polynésien du Biomimétisme, passionné par la Polynésie, avec lui, nous découvrirons le biomimétisme et quelques applications existantes dans le monde. Nous participerons aussi à une séance de plongée découverte du biomimétisme…





Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE