Moana : Taurama Sun, un passionné de la mer à Rangiroa

Le 21/06/2019 à 12:31

100% FENUA - Dimanche 23 juin à 17 h 40, partez en balade sur l’atoll de Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu

Crédit photo : Moana



Rangiroa qu’on surnomme aussi Rairoa, possède une grosse activité touristique tournée vers son lagon exceptionnel. Conscient de la richesse de son atoll, Taurama mène, depuis 2 ans et avec le soutien du Comité du Tourisme, un ramassage de déchets sur les routes et les abords du littoral de sa commune. Pêcheur, gérant d’une pension de famille et excurssionniste, Taurama a un emploi du temps très chargé. Toutes ses activités sont intimement liées à la mer, sa passion !



Réalisation : Johann Hironui BOUIT

Production : Yann MARIASSOUCE